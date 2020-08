Sondaggi Winpoll: De Luca ha un vantaggio di 30 punti, ma… (Di martedì 25 agosto 2020) I Sondaggi Winpoll-Cise sulle elezioni regionali pubblicati dal Sole fanno il punto sulla Campania e attestano che il vantaggio di De Luca su Caldoro è di ben 30 punti percentuali: Per adesso è parità, ma sembra che la bella andrà a De Luca. Questo dice il Sondaggio Winpoll-Cise, il secondo della nostra serie dedicata alle regionali di settembre: 58,6% per De Luca, 28,9% per Caldoro. Per il governatore uscente sarebbe un ottimo risultato, anche se in calo di sei punti rispetto al precedente Sondaggio Winpoll. Ma allora la candidatura di Caldoro era stata appena annunciata. Ma se per la parte maggioritaria del sistema di voto De ... Leggi su nextquotidiano

Sondaggi politici Elezioni Regionali 20-21 settembre: chi piange e chi sorride nelle ultime rilevazioni

Nelle giornate del 20 e del 21 settembre si terranno le Elezioni Regionali in sei regioni: secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali l’opposizione sarebbe in vantaggio in almeno quattro regioni.

