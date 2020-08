Snam sigla partnership strategica con PipeChina (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – Snam annuncia una partnership strategica con PipeChina (China Oil and Gas Piping Network Corporation),neo-costituita società cinese di infrastrutture energetiche. Il memorandum of understanding di cooperazione strategica è stato firmato dall’amministratore delegato di Snam Marco Alverà e dal Chairman di PipeChina Zhang Wei, nel contesto dell’incontro tenutosi a Roma tra i ministri degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, e cinese, Wang Yi. Il memorandum prevede che Snam, attiva in Cina da circa due anni, potrà fornire a PipeChina supporto tecnico per la realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture di trasporto, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale. ... Leggi su quifinanza

