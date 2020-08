Referendum, Bonaccini spiazza la base Pd e vota Sì. Ma sui social è bufera: ci deludi (Di martedì 25 agosto 2020) Gli unici commenti positivi dai militanti grillini. Molti suoi elettori, pur senza offenderlo o insultarlo, attaccano: "Insegui i 5 stelle" Leggi su quotidiano

Prosegue, a colpi di staffilate reciproche, la campagna dei fautori del No (un fronte trasversale a tutti i partiti, da FI al Pd) contro i sostenitori del Sì (i 5Stelle e un pezzo di Pd, più Fratelli ...Insomma, la ‘coda’ dell’intervista di Bonaccini per il Sì al referendum è una svalangata di No. Per lo più argomentati, e bene, dal punto di vista delle obiezioni, molti lettori – ed estimatori del ...