Rapinatore seriale incastrato da un capello nel casco (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGiugliano in Campania – I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania si sono resi protagonisti in questi giorni di importanti attività ottenendo risultati significativi. I carabinieri della stazione di Varcaturo, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in nei confronti di Giovanni Mormile, 21enne di Pozzuoli, gravemente indiziato per il reato di rapina aggravata e continuata in concorso. L’uomo, in esito ad ulteriori indagini – che avevano già portato all’arresto del complice Antonio Rinaldi, 27enne di Pozzuoli – è ritenuto responsabile di due rapine commesse il 21 novembre 2017, rispettivamente ai danni di un distributore di benzina di Giugliano in Campania e di un supermercato di Quarto Flegreo. Mormile è ... Leggi su anteprima24

