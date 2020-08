Perù, 13 persone morte in un raid della polizia a una festa clandestina (Di martedì 25 agosto 2020) Perù, 13 persone rimaste uccise in un raid della polizia a una festa clandestina Una festa clandestina in discoteca, non autorizzata per via delle misure di contenimento del Covid in Perù, è finita in tragedia a Lima dopo l’intervento della polizia. Almeno 13 giovani, per la maggior parte donne, sono morti asfissiati e altri sei sono rimasti feriti all’interno del Club dove si stava tenendo il party clandestino sabato 22 agosto, in barba al coprifuoco imposto dalle 22 alle 4 del mattino per limitare la trasmissione del Coronavirus nel Paese. Secondo quanto riporta la stampa locale, gli invitati sarebbero stati calpestati mentre fuggivano dagli agenti, chiamati a intervenire dai clienti ... Leggi su tpi

