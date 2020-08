Patti: Viviana e Gioele, la procura nomina uno stuolo di esperti, c’è anche Picozzi. (Di martedì 25 agosto 2020) Il procuratore affiderà l'incarico per l'esame autoptico, ma anche per gli accertamenti genetici e morfologici di vario tipo, a un pool di esperti, ciascuno dotato di specifica professionalità, come spiega lo stesso magistrato Leggi su firenzepost

CARONIA – Nuovo sopralluogo oggi, nei boschi di Caronia (Messina) nelle zone in cui sono stati trovati i corpi senza vita di Viviana Parisi, lo scorso 8 agosto, e del figlio Gioele di 4 anni, lo scors ...

Dj morta, corpo di Viviana sotto traliccio il giorno dopo scomparsa

E' quanto emerso dalla visione degli oltre 16mila fotogrammi di riprese eseguite dai droni dei vigili del fuoco. Le famiglie e i legali insistono sui ritardi nelle ricerche della mamma e del figliolet ...

