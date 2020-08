Nocera Inferiore, raccomandazione del Sindaco in materia di coronavirus (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Il Sindaco Manlio Torquato quale Autorità Sanitaria Locale e Autorità Territoriale di Protezione Civile ha emanato la raccomandazione n.1 prot. n. 42681 del 25/08/2020, al fine di garantire le operazioni di prevenzione del contagio da Covid-19 sul territorio comunale. Nello specifico, si raccomanda ai cittadini provenienti da un periodo di vacanza effettuato nelle altre regioni italiane o in quelle parti del territorio regionale e/o nazionale che abbiano registrato negli ultimi 14 gg. un maggior numero di contagi da covid-19 o che comunque presentino sintomi sospetti di infezioni da covid-19: 1. di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al proprio medico curate e al competente Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Salerno al fine della ... Leggi su anteprima24

_Carabinieri_ : I #Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Salerno e della Stazio… - RoccoOriginal1 : RT @VIRGINI82274148: IL PICCOLO JOSE NON HA SMOSSO IL CUORE DI NESSUNO...1 ANNO 5 KG...NON SO FORSE VI SIETE DISTRATTI CANILE DI NOCERA IN… - SIMO_CAVOUR : RT @VIRGINI82274148: IL PICCOLO JOSE NON HA SMOSSO IL CUORE DI NESSUNO...1 ANNO 5 KG...NON SO FORSE VI SIETE DISTRATTI CANILE DI NOCERA IN… - lukino_85 : RT @VIRGINI82274148: IL PICCOLO JOSE NON HA SMOSSO IL CUORE DI NESSUNO...1 ANNO 5 KG...NON SO FORSE VI SIETE DISTRATTI CANILE DI NOCERA IN… - ottopagine : Nocera Inferiore: trovato ordigno inesploso #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Nocera Inferiore Nocera Inferiore, rinvenuto ordigno inesploso Zerottonove.it Tv2000: mercoledì 26 agosto il Rosario dal santuario di Santa Maria Materdomini a Nocera Superiore

“Prega con noi”: Tv2000 e InBlu Radio invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 26 agosto, alle 21, per recitare insieme il Rosario che verrà trasmesso da Tv2000 ( ...

La mascherina va indossata dai 12 anni in su: le nuove linee guida dell'Oms

Le nuove linee guida dell'Oms: "La mascherina va indossata dai 12 anni in su" Secondo le linee guida dell'Oms, le mascherine vanno indossate dai 12 anni in su in assenza di distanziamento di almeno un ...

“Prega con noi”: Tv2000 e InBlu Radio invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 26 agosto, alle 21, per recitare insieme il Rosario che verrà trasmesso da Tv2000 ( ...Le nuove linee guida dell'Oms: "La mascherina va indossata dai 12 anni in su" Secondo le linee guida dell'Oms, le mascherine vanno indossate dai 12 anni in su in assenza di distanziamento di almeno un ...