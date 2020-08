Morta nel dirupo, lo sfogo di Simona prima di sparire: “Mi sento inutile e invisibile” (Di martedì 25 agosto 2020) Morta nel dirupo, lo sfogo di Simona prima di sparire. Il giorno di sparire nel nulla Simona Bimbi aveva confidato alle amiche di sentirsi ‘inutile e invisibile’. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita all’interno della sua auto, in fondo a una scarpata nel territorio di Chianni, a mezz’ora da casa. Tra le ipotesi in campo anche quella di un gesto estremo. Incidente o gesto estremo: queste le due ipotesi sulle quali gli investigatori lavorano dopo il ritrovamento del corpo di Simona Bimbi, la maestra di Pisa scomparsa il 18 agosto e ritrovata ieri senza vita all’interno della sua auto, in fondo a una scarpata nel territorio di Chianni, a mezz’ora da casa. ... Leggi su limemagazine.eu

