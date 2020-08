Meteo Italia: torniamo a 40°C in varie località (Di martedì 25 agosto 2020) Non ci siamo, avremo la rottura dell’Estate, avremo temporali, nubifragi, refrigerio, ma non terminerà la stagione calda. Ci saranno ancora ondate di calore che potrebbero far salire i termometri fin sui 40°C. Ce lo indicano i modelli matematici di previsione. Vi presentiamo un elaborato diffuso dai nostri calcolatori, che mostra gli estremi di calura che potremo avere. Piuttosto, il nuovo aumento termico favorirà forti contrasti termici con l’aria oceanica, stavolta piu’ marcarti di quanto non sia avvenuto in tutta la stagione estiva. Ci attendiamo una rottura della stagione estiva. Temperature massime fino al 7 settembre 2020 Lentini, Stornarella 39.2°C Ballao 39.1°C Stornara 38.9°C Poggio Imperiale 38.8°C Loiri Porto San Paolo, Orta Nova, San Severo 38.7°C Ordona, ... Leggi su meteogiornale

