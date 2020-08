Messi-Barcellona, Puyol: “Hai tutto il mio appoggio”. E Suarez applaude sui social (Di martedì 25 agosto 2020) “Rispetto e ammirazione, Leo. tutto il mio appoggio, amico”. Questo il commento sui social di Carles Puyol sulla notizia che sta circolando in queste ore in merito all’addio di Lionel Messi al Barcellona. La Pulce sempre più lontana dalla Spagna, nonostante non ci sia ancora un comunicato ufficiale. Sotto il post dell’ex capitano blaugrana ha commentato con un ‘applauso‘ social Luis Suarez, che a sua volta non sarà del Barcellona la prossima stagione, emarginato dal nuovo allenatore Koeman. 👏👏 — Luis Suarez (@LuisSuarez9) August 25, 2020 Leggi su sportface

