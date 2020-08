Inter, parla Moratti: “Zhang vuole trattenere Conte. Messi? Un sogno” (Di martedì 25 agosto 2020) L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato della società ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Sono ore decisive per il futuro dell’Inter: l’allenatore Antonio Conte infatti incontrerà il presidente Steven Zhang per definire la situazione per la prossima stagione. I giornalisti di Radio Punto Nuovo hanno pensato di fare qualche domanda ad uno che di Inter se ne intende: l’ex patron Massimo Moratti. Durante la chiacchierata l’uomo, presidente della società fino al 2013, ha parlato della situazione tra Conte e la dirigenza. Moratti è convinto che Zhang voglia trattenere Conte all’Inter almeno ... Leggi su bloglive

