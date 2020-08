Incendio in Sardegna, 250 abitazioni evacuate (Di martedì 25 agosto 2020) Terribile Incendio è scoppiato ieri sera alle 22.30 circa. La zona è quella di Tanaunella, del comune di Budoni, una località turistica sulla costa nord orientale della Sardegna, ai confini con la Gallura. Almeno 100 ettari di campagna sono andati in fumo in queste ore. Per precauzione le autorità hanno anche deciso di evacuare alcuni turisti presenti nella zona intanto che i mezzi di soccorso cercando di domare le fiamme. Incendio in Sardegna L’Incendio è cominciato ieri sera, quando le fiamme sono divampate nei pressi della statale 125. Il forte vento ha fatto il resto, alimentate dal maestrale le fiamme hanno cominciato a minacciare la frazione di Tanaunella e alcuni villaggi turistici della zona. Immediatamente si sono messe al lavoro le squadre del ... Leggi su thesocialpost

