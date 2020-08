Il Gianmarco Scaglia Quartet in un doppio appuntamento jazz sotto le stelle (Di martedì 25 agosto 2020) Improvvisazione e sperimentazione jazz in un doppio appuntamento sotto le stelle: il nuovo Quartetto di Gianmarco Scaglia , contrabbasista e direttore artistico del Valdarno jazz Festival, si ... Leggi su lanazione

Arezzo, 25 agosto 2020 - Improvvisazione e sperimentazione jazz in un doppio appuntamento sotto le stelle: il nuovo quartetto di Gianmarco Scaglia, contrabbasista e direttore artistico del Valdarno Ja ...

Concerto sotto le stelle a Terranuova Bracciolini

Il Gianmarco Scaglia Quartet composto da Gianmarco Scaglia al contrabbasso, Mirko Pedrotti al vibrafono, Simone Gubbiotti alla chitarra e Giovanni Paolo Liguori alla batteria si esibirà con “progetto.

