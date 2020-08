Giovanna Abate la paura del Covid-19 | Ex di Uomini e Donne rassicura i fan (Di martedì 25 agosto 2020) Giovanna Abate si mostra nelle sue storie Instagram con un’influencer paurosa e spiega cosa sta realmente succedendo nella sua vita dopo essere tornata dalle vacanze. Nuovo caso di Covid-19? Negli ultimi giorni sono tantissimi gli influencer soprattutto ex partecipanti di Uomini e Donne ad aver contratto il Coronavirus durante le loro vacanze in Sardegna. Ogni … L'articolo Giovanna Abate la paura del Covid-19 Ex di Uomini e Donne rassicura i fan proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

gossipblogit : Uomini e Donne, Davide Basolo: 'Non sento Giovanna Abate, Sammy Hassan bravissimo papà' (video) - toysblogit : Uomini e Donne, Davide Basolo: 'Non sento Giovanna Abate, Sammy Hassan bravissimo papà… - Notiziedi_it : Giovanna Abate in compagnia di Giordano Mazzocchi: è flirt? La verità - IsaeChia : #LorenzoRiccardi e #ClaudiaDionigi commentano la fine delle storie tra #GiovannaAbate e #SammyHassan e… - gossipblogit : Giovanna Abate e Giordano Mazzocchi avvistati insieme (video) -