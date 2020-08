Gioele, oggi l’autopsia sui resti del bimbo. Nominato dalla Procura un pool di superesperti (Di martedì 25 agosto 2020) Con un pool di superesperti fra criminologi, medici legali, entomologi, zoologi, veterinari, geologi e psichiatri che nominerà oggi, il Procuratore capo di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, spera di riuscire a decifrare il mistero della morte di Viviana Parisi e del figlio, Gioele Mondello. Nei boschi di Caronia, in provincia di Messina, oggi si svolgerà l’ennesimo sopralluogo. Verranno battute nuovamente le zone in cui sono stati trovati i corpi senza vita di Viviana Parisi, lo scorso 8 agosto, e del figlio Gioele di 4 anni, lo scorso 19 agosto, a circa 300 metri di distanza in linea d’aria l’uno dall’altro. Subito dopo si terrà, sul corpicino di Gioele, al Policlinico di Messina, il tanto atteso esame ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Gioele, oggi l’autopsia sui resti del bimbo. Nominato dalla Procura un pool di superesperti - infoitinterno : Caso Viviana Parisi, svolta dalle immagini dei droni: oggi nuovo sopralluogo e l’autopsia sul corpicino di Gioele - antondepierro : L' #agente007 #SeanConnery oggi compie 90 anni.Auguri di cuore. #25agosto #billionaire #Briatore #COVID19… - infoitinterno : Un drone vide il corpo di Viviana già il 4 agosto. Oggi l'autopsia su Gioele - infoitinterno : Dj morta, del caso di Viviana e Gioele si occuperà lo psichiatra di Cogne e Novi Ligure. Oggi l'autopsia -

Ultime Notizie dalla rete : Gioele oggi Dj morta, oggi l'autopsia sul corpo di Gioele. Nuovi accertamenti Dna su 6 tracce biologiche in auto Il Messaggero "Il corpo di Viviana era visibile il giorno dopo la scomparsa"

Il segreto che Viviana Parisi ha portato con sé nella tomba forse lo stesso 3 agosto, giorno in cui è scomparsa nell'area boschiva di Caronia portando con sé il figlio Gioele di 4 anni, potrebbe esser ...

Il drone che aveva trovato il corpo di Viviana Parisi il giorno dopo la scomparsa

Un drone aveva avvistato il corpo di Viviana Parisi il giorno dopo la sua scomparsa. Il 4 agosto scorso il cadavere della madre di Gioele Mondello è stato filmato, alle 10,15 del mattino dai droni dei ...

Il segreto che Viviana Parisi ha portato con sé nella tomba forse lo stesso 3 agosto, giorno in cui è scomparsa nell'area boschiva di Caronia portando con sé il figlio Gioele di 4 anni, potrebbe esser ...Un drone aveva avvistato il corpo di Viviana Parisi il giorno dopo la sua scomparsa. Il 4 agosto scorso il cadavere della madre di Gioele Mondello è stato filmato, alle 10,15 del mattino dai droni dei ...