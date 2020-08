GF Vip: Fabio Testi fa un’insinuazione su Antonella Elia e Signorini (Di martedì 25 agosto 2020) Fabio Testi, intervistato da Nuovo Tv, ha fatto una pesante insinuazione nei confronti di Alfonso Signorini e Antonella Elia, nuova opinionista del GF Vip. Antonella Elia, come ormai noto, ha preso il posto di Wanda Nara nel ruolo di opinionista nella prossima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Tale decisione, inutile nasconderlo, non ha … L'articolo GF Vip: Fabio Testi fa un’insinuazione su Antonella Elia e Signorini è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

CheDonnait : #FabioTesti fa una pesante insinuazione su #AntonellaElia al #gfvip - LuciaLaVita1 : RT @pippoMR: Tremano molti Vip, fra cui Paolo Bonolis, Diego Della Valle e Fabio Marco Rovazzi. Ma anche Silvio Berlusconi #flaviobriatore… - Alfonso0070 : RT @pippoMR: Tremano molti Vip, fra cui Paolo Bonolis, Diego Della Valle e Fabio Marco Rovazzi. Ma anche Silvio Berlusconi #flaviobriatore… - gossipblogit : Grande Fratello Vip, Antonella Elia opinionista. Fabio Testi: 'Si era capito che era protetta' - pippoMR : Tremano molti Vip, fra cui Paolo Bonolis, Diego Della Valle e Fabio Marco Rovazzi. Ma anche Silvio Berlusconi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Fabio

Antonella Elia continua a far discutere. Terminata la sua esperienza a Temptation Island e perdonato il fidanzato Pietro, adesso la Elia si prepara a tornare al Grande Fratello Vip. Stavolta non come ...Dopo la notizia della positività di Briatore al Covid-19, sono molti i vip che nelle ultime ore si sono sottoposti ... anche Paolo Bonolis, Fabio Rovazzi e Sinisa Mihajlovic risultato poi positivo ...