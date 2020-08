Federico Fashion Style è positivo al Covid-19: le sue parole (Di martedì 25 agosto 2020) Rientro dalle vacanze difficile per Federico Fashion Style. Il parrucchiere dei vip ha rivelato, con un lungo messaggio affidato a Instagram, di aver saputo di essere positivo al Covid-19. L’annuncio di Federico Fashion Style Un’estate differente per molti. Le nuove regole cambiano le vacanze e il modo di stare insieme e hanno portato ancora a un nuovo aumento dei casi. Federico Fashion Style si unisce alla lunga schiera di tamponi positivi di questa estate. “Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me… ho contratto il Covid-19 ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in ... Leggi su thesocialpost

