Eusebeia, storicamente, non la cala a tutti. Quando lo fa è un miracolo (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo dichiarazioni al limite del negazionismo e boutade da bar sport, Flavio Briatore è stato contagiato dal Covid19. Si sta facendo curare da un medico che a sua volta diceva il Covid19 si fosse estinto. Karma, direbbe qualcuno. Contrappasso dantesco, direbbero altri. Nota dolente, oltre a lui sono risultate positive 52 persone che lavoravano nella sua discoteca, dopo che la costa Smeralda si era già rivelata un focolaio. Ragazzi e ragazze romani erano tornati e l’avevano sparso urbi et orbi. Che si voglia prendere la Bibbia come testo sacro o come romanzo, è un libro pieno di storie che puntano a elevare l’uomo dalla bestia. Una delle tante morali che mi ha sempre affascinato è anche una delle più antiche della nostra specie, ed è la pietà. Per i cristiani (o cattolici? Boh) è un sentimento. Per gli spartani e i ... Leggi su termometropolitico

