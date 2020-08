Bevande calde in estate? Ecco perché dovreste assumerle! (Di martedì 25 agosto 2020) Vi pare surreale forse optare per Bevande calde, proprio ora che la morsa dell’afa estiva si fa quasi soffocante? Sbagliato! Bere tisane, infusi o tè è sempre una scelta corretta sotto il profilo salutistico, meglio se bollenti o quasi. Certo, ci vuole un po’ di coraggio per assumere questi decotti ad alte temperature quando l’aria è rovente; ma ne vale la pena! Perché? Curiose? Iniziamo! Bevande calde in estate Se davvero volete cambiare del tutto il vostro modo di affrontare la calura estiva, approfittate di tutti i benefici nascosti nella preparazione degli infusi. Nella tradizione culinaria delle zone più torride del mondo, quelle per intenderci comprese tra l’equatore e i tropici (pensate ai tuareg!) l’assunzione di tè ... Leggi su pianetadonne.blog

dreamlikebts : ma solo io d'estate penso al natale, alle bevande calde, al camino, alle coperte e alla neve e d'inverno non penso… - BlackDevilSouls : @EASYONGBOK autunno e inverno perché amo il freddo, le giornate con la pioggia, la neve, stare sotto le coperte, be… - f_uccheddu : @LuckyLu76209041 @Precipitevolis3 Il metodo della doccia calda lo sapevo anch'io, ora so anche quello delle tisane o bevande calde. Grazie. - RediStefano : RT @TerreImpervie: Si può chiedere alla Russia di curare il servizio catering del Meeting di Rimini? In particolare il settore bevande calde - selinapersonal : RT @TerreImpervie: Si può chiedere alla Russia di curare il servizio catering del Meeting di Rimini? In particolare il settore bevande calde -

Ultime Notizie dalla rete : Bevande calde Bevande calde in estate? Ecco perché dovreste assumerle! NonSoloRiciclo Come resistere al caldo: consigli e rimedi rinfrescanti

Non vedete l'ora che ritorni l'autunno e il caldo vi distrugge? Niente paura! Ecco i consigli e i rimedi rinfrescanti su come resistere al caldo. Crampi muscolari. Debolezza. Mal di testa. Perdita di ...

Lascia per tutta la notte una carta da cucina attorno alle bevande in frigorifero. Il risultato è strabiliante

Nonostante l’estate sia quasi al termine, il caldo si fa ancora sentire. L’afa, infatti, sta caratterizzando le giornate di tutti noi. E cosa c’è di meglio in queste occasioni di una bella bevanda fre ...

Non vedete l'ora che ritorni l'autunno e il caldo vi distrugge? Niente paura! Ecco i consigli e i rimedi rinfrescanti su come resistere al caldo. Crampi muscolari. Debolezza. Mal di testa. Perdita di ...Nonostante l’estate sia quasi al termine, il caldo si fa ancora sentire. L’afa, infatti, sta caratterizzando le giornate di tutti noi. E cosa c’è di meglio in queste occasioni di una bella bevanda fre ...