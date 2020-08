Barbara Hepworth, ecco a chi è dedicato il Google Doodle di oggi (Di martedì 25 agosto 2020) Era il 25 agosto 1939 quando Barbara Hepworth si trasferì a St. Ives, nella costa meridionale dell’Inghilterra. Lì restò, con il suo studio e la sua casa, fino alla morte. Chi è la donna del Google Doodle di oggi? Un’arista britannica. Una scultrice e non una qualsiasi, perché tra le prime a creare opere astratte. Nata nel 1903 a Wekefield, Barbara studiò al Leeds School of Art con una borsa di studio e poi al Royal College of Art di Londra. Fu allora che l’artista imparò a scolpire direttamente sulla materia, senza modello preparatore. Ispirandosi all’arte di Mondrian, Braques, Picasso realizzò opere che le valsero fama ed esposizioni in tutto il mondo. Artista donna tra gli uomini, non sposò le ... Leggi su ilfattoquotidiano

