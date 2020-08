Baccalà con le melanzane (Di martedì 25 agosto 2020) Ingredienti e dosi per 4 persone 3 filetti di baccalà 2 belle melanzane 4 pomodori maturi 3 cipolle 3 spicchi d’aglio 1 tazzina di prezzemolo tritato 3 uova 150 gr di pangrattato olio extravergine d’oliva olio per friggere sale, pepe Procedimento Tagliare le melanzane a fette alte 1/2 cm, cospargerle di sale grosso e lasciarle in uno scolapasta perché perdano l’acqua. Intanto lessare il baccalà, spinarlo, spellarlo e sminuzzarlo. Soffriggere 2 cipolle e l’aglio tritati insieme in un paio di cucchiai d’olio d’oliva. Aggiungere il baccalà e lasciar restringere a fuoco basso. Preparare un sugo facendo un soffritto con la cipolla rimasta, i pomodori a pezzetti e il prezzemolo; salare e pepare. Lavare e asciugare bene le fette di melanzana, passarle nelle uova sbattute e nel ... Leggi su linkiesta

