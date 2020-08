Alexei Navalny avvelenato, anche l’Italia chiede un’indagine trasparente. Cremlino respinge le accuse: “Vuoto rumore” (Di martedì 25 agosto 2020) anche l’Italia si unisce alla richiesta dell’Unione europea per chiedere un’indagine trasparente su quanto accaduto al dissidente russo Alexei Navalny, avvelenato secondo l’ospedale Charité di Berlino, dove è ricoverato in coma. La Farnesina, in una nota, esprime “profonda preoccupazione per le conclusioni preliminari rese note dagli esperti” e sostiene “con forza l’esigenza che si faccia rapidamente piena luce su questi gravissimi accadimenti”, auspicando, in linea con Bruxelles, “che le autorità russe avviino al più presto un’indagine indipendente e trasparente con l’obiettivo di assicurare i responsabili alla giustizia“. Una presa di posizione che arriva nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

PaoloGentiloni : Il comunicato dell’ospedale #Charité conferma i sospetti di avvelenamento per Alexei @navalny. Scelta giusta accoglierlo a Berlino - Davide : Ora che Alexei Navalny è ufficialmente stato avvelenato – con inibitori della colinesterasi, dicono i medici di Ber… - ilpost : Alexei Navalny è stato avvelenato - zazoomblog : Alexei Navalny avvelenato anche gli Usa chiedono un’indagine. Cremlino respinge le accuse: “Vuoto rumore” - #Alexei… - Noovyis : (Alexei Navalny avvelenato, anche l’Italia chiede un’indagine trasparente. Cremlino respinge le accuse: “Vuoto rumo… -