Zielinski rinnova fino al 2024, ritocco dell’ingaggio a 3 milioni e clausola da 100 (Di lunedì 24 agosto 2020) È fatta per il rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli, scrive il Corriere dello Sport. Manca solo il tweet ufficiale di De Laurentiis che annuncia il prolungamento. “De Laurentiis gli ha ritoccato l’ingaggio (intorno ai tre milioni a salire) e che eventuali estimatori dovranno assaltare quel bunker della ‘rescissoria’ che ondeggia in prossimità dei cento milioni di euro”. Zielinski allunga fino al 2024. “ritocco (netto) e quadriennale, perché non ci sia ogni estate il rischio che possa presentarsi qualche inguaribile esteta e faccia proposte indecenti: volendo, si può procedere pagando ciò che è scritto nella clausola, che sa di blindatura”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista

