Via Germagnano, Grippo e Tisi (Pd): “Utilizzata modalità sbagliata” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Partito Democratico di Torino non condivide le modalità con cui l’amministrazione Appendino ha sgomberato il campo rom di via Germagnano. Attraverso le consigliere Maria Grazia Grippo ed Elide Tisi i Dem affermano: “Siamo concordi sulla necessità di superare i campi rom (il percorso di superamento era stato avviato con Lungo stura) ma la modalità utilizzata per via Germagnano lascia molti dubbi. Intanto occorre farlo con percorsi di inclusione che abbiano obiettivi di continuità nel tempo”. “Non è semplice – proseguono – ma diversamente il rischio è una “polverizzazione” dei campi che anziché ridursi crescono in città. Alcune situazioni sono già state evidenziate, altre rischiamo aumentino al rientro ... Leggi su nuovasocieta

c_appendino : Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto: dopo vent'anni abbiamo messo la parola fine al campo #Rom di via… - c_appendino : Promessa mantenuta. Campo Rom di via Germagnano, dopo vent'anni abbiamo messo la parola fine - br1_mtt : RT @c_appendino: Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto: dopo vent'anni abbiamo messo la parola fine al campo #Rom di via #Germagnano. Sen… - nuovasocieta : Campi rom, sgomberata via Germagnano #Torino - Antonio01836946 : RT @c_appendino: Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto: dopo vent'anni abbiamo messo la parola fine al campo #Rom di via #Germagnano. Sen… -