Ultime Notizie Roma del 24-08-2020 ore 10:10 (Di lunedì 24 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio ad Amatrice è ancora segnato dal sisma si celebra oggi 4 anni dal terremoto che ha colpito l’Italia centrale e le sue 299 vittime a ricordarle ci sarà il premier Giuseppe Conte di ritorno dopo la Breve pausa di Ferragosto è pronta riprende le fila a fine mese dei nodi rimasti sospesi primo fra tutti quello del recovery Plan da presentare a Bruxelles entro il 15 ottobre ad Amatrice ci sarà anche il presidente del Lazio Nicola Zingaretti il papà accelerare la ricostruzione non si ferma la crescita dei contagi da coronavirus in Italia sono 1210 casi registrati ieri mentre negli scali aerei e marittimi si intensificano i controlli su chi ritorna dalle vacanze sorvegliati speciali luoghi della Movida dove mancato rispetto delle norme ha ... Leggi su romadailynews

