Ufficiale: Renate, ecco Gemello in prestito dal Torino (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Renate ha ufficialmente comunicato l’arrivo del portiere Luca Gemello dal Torino, in prestito per un anno. Classe 2000, nella scorsa stagione Gemelli ha esordito in Serie C con la maglia della Fermana, con cui è sceso in campo in 12 occasioni. Foto: sito Ufficiale Renate L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

marinabeccuti : UFFICIALE - Luca Gemello in prestito al Renate in Serie C - Torinogranatait : UFFICIALE - Luca Gemello in prestito al Renate in Serie C - stefanosconti : Ufficiale: Gemello in prestito al Renate - AlessioSanto99 : RT @TuttoIlToro: ? UFFICIALE: Dopo l’esperienza alla Fermana nella passata stagione, Luca #Gemello passa in prestito al Renate, club di Ser… - TuttoIlToro : ? UFFICIALE: Dopo l’esperienza alla Fermana nella passata stagione, Luca #Gemello passa in prestito al Renate, club… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Renate UFFICIALE: Renate, arriva il portiere Gemello in prestito dal Torino TUTTO mercato WEB UFFICIALE, Luca Gemello in prestito al Renate in Serie C

Come preannunciato negli scorsi giorni da Toro News, Luca Gemello si è accasato in Serie C. Giocherà la prossima stagione in Brianza e sarà allenato da un’ex conoscenza granata come Aimo Diana. Si è, ...

I due bomber sono qui e arriva anche Colpani

Prende sempre più forma l’ambizioso Monza di Christian Brocchi. I cannonieri danese e croato si presentano con 3 gol in allenamento.

Come preannunciato negli scorsi giorni da Toro News, Luca Gemello si è accasato in Serie C. Giocherà la prossima stagione in Brianza e sarà allenato da un’ex conoscenza granata come Aimo Diana. Si è, ...Prende sempre più forma l’ambizioso Monza di Christian Brocchi. I cannonieri danese e croato si presentano con 3 gol in allenamento.