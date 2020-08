Positivo al Covid anche uno dei 'fidanzati' di Temptation Island: 'Contagiato nel traghetto' (Di lunedì 24 agosto 2020) "Ciao a tutti! Stamattina ho ricevuto l'esito del tampone e sono risultato Positivo al Covid-19. Ringrazio Dio di non avere sintomi e il mio pensiero va a chi sta soffrendo a causa di questo virus". A ... Leggi su globalist

Giorgiolaporta : Sceso dall’aereo a #Roma da un paese fortemente a rischio, nessuno mi ha fatto #tamponi o test rapidi per sapere se… - rtl1025 : ?? Il tecnico del #Bologna #SinisaMihajlovic è risultato positivo al #Covid dopo il tampone a cui è stato sottoposto… - DaRonz82 : “Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico,… - alejandro_sandi : RT @Foro_TV: #ÚltimaHora: Usain Bolt da positivo a COVID-19 - MarilenaNobis : RT @repubblica: Atletica, stampa giamaicana: Usain Bolt positivo al Covid [aggiornamento delle 17:34] -

Ultime Notizie dalla rete : Positivo Covid

Sono almeno 13 le vittime di un raid della polizia in una festa illegale organizzato in un nightclub di Lima, in Perù. Il Perù è uno dei paesi più colpiti dal coronavirus del Sudamerica, con 585.000 c ...Nel Lazio oggi, 24 agosto, si registrano 146 casi e un decesso, di questi il 57% sono link di rientro mentre quelli con link dalla Sardegna sono il 40% (59 casi). “La curva epidemiologica è legata pre ...