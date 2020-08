Non si cammina e non si corre: annullati Walking Lugano e Ladies Run (Di lunedì 24 agosto 2020) «Le condizioni e i vincoli ci impediscono di proseguire con l’organizzazione» spiegano i responsabili Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Non cammina Non si cammina e non si corre: annullati Walking Lugano e Ladies Run Ticinonline Garcia Tolson insegue il sogno dei Giochi di Tokyo nella piscina di Duchovny, stella di Hollywood

«Voglio uscire in giardino a giocare con mio fratello: tagliatemi le gambe». A cinque anni e dopo 15 operazioni chirurgiche, nato a Riverside (California) con la sindrome dello pterigio popliteo (rara ...

Fuori dal Covid dopo cinque mesi: "Non è facile ricominciare"

I primi passi, dopo cinque mesi, Gianfranco Medicini, 55 anni, tassista da quasi 30 anni, li ha fatti venerdì. "Non è facile ricominciare", dice nel primo lungo post con cui riemerge dalla rianimazion ...

