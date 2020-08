Morto il papà di Giorgio Gori: aveva 91 anni (Di lunedì 24 agosto 2020) Valentina Dardari Il padre del primo cittadino viveva con la moglie a Bergamo. Le sue condizioni si erano aggravate improvvisamente negli ultimi giorni Grave lutto in casa del sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Il padre, Alberto Gori, è Morto ieri all'età di 91 anni. Le sue condizioni si erano aggravate rapidamente negli ultimi giorni, fino a portarlo alla morte nella mattinata di ieri, domenica 23 agosto. Il papà del primo cittadino del Partito democratico viveva con la moglie Mimma Gavazzeni a Bergamo, in via Borfuro. Chi era il papà del sindaco Gori Alberto Gori era nato nel marzo del 1929 dal padre Giovanni, noto capitano degli Alpini. aveva frequentato, come lo stesso figlio ... Leggi su ilgiornale

