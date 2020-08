Con Gattuso in ritiro anche 7 del vivaio che sono in partenza: ne resterà solo uno (Di lunedì 24 agosto 2020) Ci sono molti calciatori nei 34 in partenza per Castel di Sangro il cui futuro sarà lontano dal Napoli. Tra questi, quasi tutti i calciatori cresciuti nel vivaio azzurro o acquistati giovanissimi. Leggi su tuttonapoli

Aquila5721 : Un mega abbraccio a partire dal mister Gattuso, poi capitano Insigne e via via a tutti i componenti della squadra e… - maxmassi969 : RT @pazahi17: Per me Gattuso è ancora un grandissimo punto interrogativo... Spero mi sorprenda in positivo. Anche se con la gestione Meret… - pazahi17 : Per me Gattuso è ancora un grandissimo punto interrogativo... Spero mi sorprenda in positivo. Anche se con la gest… - MilanClubkr : INAUGURATO A CROTONE IL MILAN CLUB DEDICATO A GENNARO GATTUSO - CalcioNapoli24 : -