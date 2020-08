Cervinara, fendenti ai vicini dopo una lite: arrestato 49enne di Benevento (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCervinara (Av) – Gli Agenti del Commissariato di Cervinara hanno tratto in arresto un 49enne di Benevento, con a carico numerosi pregiudizi di polizia, responsabile del reato di tentato omicidio, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e lesioni personali aggravate. L’arresto dell’uomo è avvenuto nella serata di ieri allorquando i poliziotti sono intervenuti in un complesso di edilizia popolare del luogo, a seguito di segnalazione di lite in atto, con accoltellamento. Sul posto gli operatori riscontravano la presenza di tre feriti due dei quali con contusioni al capo e al volto e pertanto trasportati presso l’ospedale Rummo, mentre un terzo veniva ricoverato presso il nosocomio Fatebenefratelli di Benevento, ... Leggi su anteprima24

Erano le sedici circa quando, disturbati dal rumore dei vicini, uno dei due feriti ha deciso di protestare prima dal balcone e poi direttamente con il quarantacinquenne autore dell’accoltellamento. Fu ...

