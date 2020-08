Bolt positivo al Covid: l'annuncio su Twitter. In isolamento dopo la festa di compleanno (Di lunedì 24 agosto 2020) Usain Bolt positivo al Covid e in isolamento. Con un video su Twitter e Instagram , l'uomo più veloce di tutti i tempi ha annunciato di essere contagiato. Dal suo letto, in isolamento, il primatista ... Leggi su leggo

repubblica : Atletica, stampa giamaicana: Usain Bolt positivo al Covid - Adnkronos : 'Usain #Bolt positivo al #Covid, è in isolamento' - Corriere : Bolt positivo al coronavirus dopo una festa per il suo compleanno (a cui ha partecipato anche Sterling) - indignado61 : Eurosport : Usain Bolt positivo al Covid-19: rimarrà in autoisolamento per 2 settimane - QdSit : Usain Bolt positivo “Non ho sintomi ma sono in isolamento” #qds #qdsnotizie -