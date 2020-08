Baronissi, positiva al Covid-19 una ragazza rientrata dalla Sardegna (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBaronissi (Sa) – Un secondo caso positivo al Covid-19 è stato comunicato questa mattina dall’Asl al Comune di Baronissi. È una ragazza (P.A.) rientrata dalla Sardegna. La giovane è in isolamento domiciliare e gode di buona salute. “Ho parlato telefonicamente con lei e non ho autorizzazione a fornire informazioni circa le sue generalità – ha comunicato il sindaco – In bocca al lupo a P.A. e auguri di pronta guarigione”. Complessivamente, sono due i cittadini di Baronissi positivi al coronavirus. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

