Allenatori Serie A 2020/2021: conferme e novità in panchina (Di lunedì 24 agosto 2020) Allenatori Serie A 2020/2021: conferme e novità in panchina, i tecnici delle 20 squadre del massimo campionato italiano Come accade puntualmente ogni anno, anche per la stagione 2020/2021 in Serie A la prima scelta di ogni club è quella riguardante la guida tecnica della squadra. Allenatori Serie A 2020/2021: la novità più importante rispetto alla stagione 2019/2020, appena terminata, è rappresentata dalla decisione della Juventus campione d’Italia di esonerare Maurizio Sarri e chiamare alla guida della Prima squadra Andrea Pirlo, alla sua prima esperienza da allenatore, inizialmente ingaggiato per guidare la ... Leggi su calcionews24

Serie C, Vivarini non è più il tecnico del Bari: al suo posto è pronto Auteri

Un campionato di Serie C che meritava di vedere la promozione in Serie B (se non fosse stato per la corazzata Reggina) e la finale playoff persa senza essere quasi mai pericoloso. La stagione del Bari ...

Criscitiello: "Lecce, pasticcio Liverani"

Nel consueto editoriale del lunedì su TuttoMercatoWeb, il direttore Michele Criscitiello ha commentato la decisione di Fabio Liverani di lasciare il Lecce: "In chiusura un commento sul pasticcio Liver ...

