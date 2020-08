2021, elezioni amministrative e la necessità di una svolta (Di lunedì 24 agosto 2020) In questi mesi mi sono trovato tante volte a parlare e a scrivere di servizio sanitario nazionale, di cosa abbiamo imparato o dovremmo imparare da questa vicenda che ci ha fatto fare i conti con le nostre debolezze, le paure, i limiti sia personali che di sistema.L’impatto di un fenomeno globale che cambia profondamente, radicalmente le nostre vite ci porta a pensare all’adeguatezza di tutti noi rispetto a questa situazione e ovviamente anche alla leadership politica e istituzionale che ci governa o si candida a governarci a tutti i livelli.Questa riflessione, per quanto mi riguarda, mi riporta al 1992. Un contesto completamente diverso ma con tante paure legate al futuro, in un paese in bilico, disorientato tra crollo di una fase politica e stragi di mafia.Ero appena arrivato a Roma per studiare, mi ero iscritto al movimento referendario e come tanti della mia generazione ... Leggi su huffingtonpost

In questi mesi mi sono trovato tante volte a parlare e a scrivere di servizio sanitario nazionale, di cosa abbiamo imparato o dovremmo imparare da questa vicenda che ci ha fatto fare i conti con le no ...

Lo scrive, sui social, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli. “Ho letto l’intervista che Luigi Di Maio ha rilasciato oggi al Fatto Quotidiano. Un pensiero che condivido e che ...

Lo scrive, sui social, il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli. "Ho letto l'intervista che Luigi Di Maio ha rilasciato oggi al Fatto Quotidiano. Un pensiero che condivido e che ...