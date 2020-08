Tragedia a Marina di Pietrasanta: 36enne annega davanti alla spiaggia libera (Di domenica 23 agosto 2020) Marina di Pietrasanta, Lucca,, 23 agosto 2020 - Un uomo di 36 anni è annegato stamani, 23 agosto, nelle acque antistanti la spiaggia libera a Tonfano, frazione di Marina di Pietrasanta, in Versilia. ... Leggi su lanazione

NewSicilia : Tragedia nella spiaggia di #MarinaDiCottone, nel territorio del comune di #Fiumefreddo di #Sicilia (#Catania), dopo… - extrabilia1 : Poco importa da quale volontà nasca questa magnifica tragedia, l’entità acquea, marina, già perfettamente definita… - marina_rot : RT @vicaridaniele: Bisognerà aggiornare tutte le palle sulla '#memoria', sì, perché con il #Covid19 la tendenza a rimuovere addirittura la… - quotidianodirg : Le foto della tragedia all'Oasi dei Re Marina di Modica: un morto - quotidianodirg : Tragedia a Marina di Modica, cade aereo ultraleggero all'Oasi del Re: un morto -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Marina

La Nazione

In Versilia, a Tonfano Marina di Pietrasanta (Lucca), un uomo è morto annegato in mare Tragedia in mare in Versilia, a Tonfano Marina di Pietrasanta (Lucca): un uomo di 36 anni è morto annegato in acq ...Marina di Pietrasanta (Lucca), 23 agosto 2020 - Un uomo di 36 anni è annegato stamani, 23 agosto, nelle acque antistanti la spiaggia libera a Tonfano (frazione di Marina di Pietrasanta) in Versilia. P ...