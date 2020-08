Traffico Roma del 23-08-2020 ore 11:30 (Di domenica 23 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto sempre regolare il Traffico sul Grande Raccordo Anulare e sulle consolari in genere sulle strade della capitale in queste ore per accertamenti sanitari presso l’ospedale San Giovanni possibili difficoltà di circolazione in via di Santo Stefano Rotondo dove In caso di necessità la polizia locale effettuerà deviazioni per il Traffico sempre a San Giovanni ricordiamo che per lavori fino al prossimo 30 settembre sono attive delle modifiche alla viabilità in largo Brindisi ed in via Taranto attenzione alla segnaletica Cambiamo argomento ricordiamo che ancora per oggi sulla linea della metropolitana per i lavori di rinnovo nella stazione di eufemistica viaggia in bus navetta MP4 al posto dei treni tra EUR Magliana e Laurentina regolare ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico, Anas: "Inizia il primo week end di rientro. E' da bollino rosso" RomaToday Guasto sulla linea alta velocità Roma-Napoli: “Intrappolati per 3 ore sul Frecciargento”

Ritardi fino a tre ore per i treni che stanno percorrendo la linea alta velocità Napoli-Roma. Racconta un passeggero a Fanpage.it: “Il Frecciaargento delle 8.56 da Caserta per Roma si è fermato improv ...

Cantieri e strettoie, traffico in tilt. Il controesodo è un calvario

Ieri e oggi bollino rosso. I lavori di manutenzione creano lunghe code in un weekend già delicato. Colpa dei ritardi da lockdown e della burocrazia: i soldi ci sono, ma le infrastrutture restano al pa ...

