Spezia, Gyasi: «Mi piacerebbe restare» (Di domenica 23 agosto 2020) Emmanuel Gyasi ha parlato della stagione con lo Spezia e dei suoi obiettivi per il futuro Emmanuel Gyasi è stato tra i protagonisti della promozione dello Spezia in Serie A. L’attaccante ha parlato della magica stagione in bianconero in una intervista a Tuttosport. «Devo molto a tutti; mi sono dovuto adattare per un periodo a fare il centravanti, non il mio ruolo. Ho superato anche questa. Non ho mai mollato e ora mi godo una serie A che era nei sogni miei quando ho iniziato a giocare. Da novembre a febbraio abbiamo infilato 13 partite senza sconfitte. Ne parlai con Elio Capradossi, lo dissi chiaro, possiamo farcela. Da quel momento ci ho creduto tantissimo. La cena di ieri? Ho visto compagni piangere, un gruppo fantastico. Angelozzi ci ha detto parole commoventi. E’ forse ... Leggi su calcionews24

