PlayStation: lanciare una console durante una pandemia "è una sfida enorme su tutti i fronti" - articolo (Di domenica 23 agosto 2020) PlayStation ha lanciato la prima campagna pubblicitaria della sua PlayStation 5, che puntualizza il fatto che la next generation sarà interamente basata "sulle sensazioni" che i giochi trasmettono. Ed è stato così sin dall'inizio con PS5. Questa nuova console sarà meno basata sull'impatto visivo dei giochi (abbiamo assistito ad una decrescita di questo aspetto a ogni generazione passata), ma molto di più sul comparto sonoro, su come sfrutterà il controller e sulla velocità.L'avete visto nel grande reveal di PS5 da parte di Sony nel mese di giugno, e potete vederlo in questo spot per la TV, che esordisce con: "Benvenuti in un mondo in cui potete sentire di più". Ma c'è un inconveniente considerevole in tutto questo. Nessuno può ... Leggi su eurogamer

