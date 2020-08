Liceo Pordenone fa le prove, 1 settembre tutti in classe (Di domenica 23 agosto 2020) Inizialmente si andrà a scuola a turno, a giorni alterni, e le classi saranno divise a metà. Ma si comincerà tutti il primo settembre. Tra i banchi tornerà non solo chi avrà bisogno di recuperare qualche materia, ma l’intero istituto. Nel giorno in cui il Ministero dell’Istruzione conferma la riapertura delle scuole il primo settembre per il recupero degli apprendimenti, il Liceo Leopardi-Majorana di Pordenone è al lavoro per permettere a tutti gli alunni di entrare in classe in anticipo, come in una sorta di “prova generale” in vista della prima campanella. “Invece che limitarci a recuperi per gruppi minoritari di ragazzi – spiega la preside Teresa Tassan Viol, presidente ... Leggi su udine20

solonews1011 : RT @Ansa_Fvg: Scuola: liceo Pordenone fa le prove, tutti in classe il 1/9. Dirigente, non solo chi recupera. Ingressi a giorni alterni #ANS… - patrizia_fonda : RT @Ansa_Fvg: Scuola: liceo Pordenone fa le prove, tutti in classe il 1/9. Dirigente, non solo chi recupera. Ingressi a giorni alterni #ANS… - pordenoneoggi : Coronavirus, liceo Pn fa le prove: tutti in classe il 1^ settembre - Ansa_Fvg : Scuola: liceo Pordenone fa le prove, tutti in classe il 1/9. Dirigente, non solo chi recupera. Ingressi a giorni al… -

Ultime Notizie dalla rete : Liceo Pordenone Scuola: liceo Pordenone fa le prove, tutti in classe il 1/9 Agenzia ANSA Coronavirus, liceo Pn fa le prove: tutti in classe il 1^ settembre

PORDENONE – Inizialmente si andrà a scuola a turno, a giorni alterni, e le classi saranno divise a metà. Ma si comincerà tutti il primo settembre. Tra i banchi tornerà non solo chi avrà bisogno di rec ...

Scuola: liceo Pordenone fa le prove, tutti in classe il 1/9

(ANSA) - TRIESTE, 22 AGO - Inizialmente si andrà a scuola a turno, a giorni alterni, e le classi saranno divise a metà. Ma si comincerà tutti il primo settembre. Tra i banchi tornerà non solo chi avrà ...

PORDENONE – Inizialmente si andrà a scuola a turno, a giorni alterni, e le classi saranno divise a metà. Ma si comincerà tutti il primo settembre. Tra i banchi tornerà non solo chi avrà bisogno di rec ...(ANSA) - TRIESTE, 22 AGO - Inizialmente si andrà a scuola a turno, a giorni alterni, e le classi saranno divise a metà. Ma si comincerà tutti il primo settembre. Tra i banchi tornerà non solo chi avrà ...