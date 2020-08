Le ambulanze non passano? Colpa del traffico. Così Brinchi difende la ciclabile delle polemiche (Di domenica 23 agosto 2020) Alle immagini dell'ambulanza rallentata e bloccata sul lungomare di Ostia grazie alla ciclabile che ne ha dimezzato le dimensioni, risponde, via Twitter, Stefano Brinchi presidente e Ad di Roma Servizi per la Mobilità, che scrive, testualmente: “Per fortuna il video parla da solo e dimostra chiaramente qual'è il complicato lavoro che i sanitari devono fare per muoversi nel traffico di una città. Questo si può comprendere, ma non che tutte le strade a senso unico con una corsia debbano essere rifatte”. All'obiezione circa l'errata progettazione che mette in pericolo la vita delle persone in attesa di un'ambulanza, Brinchi aggiunge: “Guardi, le posso solo dire che può essere solo contrario o d'accordo con l'utilizzo dello spazio pubblico. Ma ... Leggi su iltempo

MScacc : @ppiersante @violet6femme @LorenzoFilipaz 3 mesi fa un conoscente che lavora sulle ambulanze mi ha detto che a lui… - battaglia_persa : @ATtACcatiAlBus Non mi sembra di aver visto gli stessi articoli da parte di questo giornale per maghina/e in doppia… - scrodenaiser : @Rosaria54264327 @BrunellaSpagnu3 @ettoreb74 @ritadallachiesa Lei sa quello che è accaduto? Sa che gli ospedali era… - RITADILULLO1 : @Storace @catho70 Mannaggia.Senza gli Spada non passano più le ambulanze. Fateli tornare liberi, subito. - fabrizio_cocco : Del rientro a Milano non so se mi piace di più il caldo, le zanzare o le ambulanze #prenderlabenissimo -

Ultime Notizie dalla rete : ambulanze non Poggioreale, i carabinieri smentiscono l’aggressione alle ambulanze del 118 Fanpage.it Nuova maxi-frana sul Monviso, il momento del cedimento sulla parete Nord

"Il compleanno, poi la tragedia inenarrabile": a Comabbio lo strazio per le vittime della frana "Un momento di gioia si è trasformato in una tragedia inenarrabile". La sindaca di Comabbio, in provinci ...

Fiorano. Ha un malore e cade dalla bici Muore colpito da un’auto

Il 43enne venerdì sera era sulla ciclabile in via Statale Ovest e si è accasciato L’autista ai carabinieri: «Non ho visto nulla ma ho sentito un colpo e ho frenato» FIORANO. È morto al Pronto soccorso ...

"Il compleanno, poi la tragedia inenarrabile": a Comabbio lo strazio per le vittime della frana "Un momento di gioia si è trasformato in una tragedia inenarrabile". La sindaca di Comabbio, in provinci ...Il 43enne venerdì sera era sulla ciclabile in via Statale Ovest e si è accasciato L’autista ai carabinieri: «Non ho visto nulla ma ho sentito un colpo e ho frenato» FIORANO. È morto al Pronto soccorso ...