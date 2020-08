Gioacchino Volpe, l’intellettuale del Re (Di domenica 23 agosto 2020) Roma, 23 ago – Gioacchino Volpe nacque nel 1876 a Paganica (L’Aquila), e morì nel 1971 a Santarcangelo di Romagna. Fu uno dei più grandi storici che l’Italia abbia mai avuto. Uno studioso che dedicò con entusiasmo il suo tempo alle patrie istituzioni, all’insegnamento e all’educazione dei giovani. Gioacchino Volpe, uno storico nella Grande Guerra Dopo la morte di uno scrittore inizia per lui una nuova vita, fatta spesso di silenzi. E gli studenti d’oggi non sono motivati nello studiare i segni che uno scrittore lascia nel suo percorso umano. Questi segni sono gli articoli, i libri, le pubblicazioni che ha lasciato. Non è stato possibile pubblicare il tanto materiale che ha scritto questo studioso. Le sue tante ricerche riguardano l’età ... Leggi su ilprimatonazionale

