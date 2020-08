Domodossola, cade con il parapendio: 17enne finisce nel canale e annega (Di domenica 23 agosto 2020) Perde la vita la giovane Kjara Alejandra Bottini: durante un volo con il parapendio, la 17enne è finita in un canale ed è annegata. Sulle dinamiche dell’incidente sta ora indagando la polizia. Tragedia a Domodossola. Kjara Alejandra Bottini, una giovane ragazza di 17 anni, è morta annegata dopo essere caduta in un canale con il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LaVoceNovara : Tragedia a Domodossola, ragazza di 17 anni cade con il parapendio e muore in un canale - GDS_it : Cade con il parapendio in un canale a #Domodossola, perde la vita una pilota di 17 anni - zazoomblog : Domodossola tragedia in parapendio: 17enne cade in acqua e affoga - #Domodossola #tragedia #parapendio: - rep_torino : Domodossola, ragazza di 17 anni cade con il parapendio in un canale e muore annegata [di CARFLOTTA ROCCI] [aggiorna… - NewsMondo1 : 17enne cade con il parapendio in un canale: morta annegata -