Di Maio propone un patto con il PD per le elezioni… del 2021 (Di domenica 23 agosto 2020) In un’intervista rilasciata a Luca De Carolis sul Fatto Quotidiano Luigi Di Maio oggi propone un patto con il Partito Democratico per le elezioni comunali del 2021, saltando così la tornata delle regionali di settembre che però mette oggettivamente a rischio il governo Conte. In più, visto che nel 2021 si vota a Roma e a Torino, la mossa di Di Maio sembra più che altro intenzionata a favorire i grillini, anche se sembra impossibile che il PD appoggi Raggi e Appendino nel tentativo di farsi rieleggere: “Attualmente non governiamo in nessuna Regione e abbiamo l’1 per cento dei sindaci. Ma io voglio favorire la nascita di una generazione di amministratori del M5S che sappiano governare anche in coalizione, e allora serve un ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : Di Maio propone un patto con il PD per le elezioni… del 2021 - Noovyis : (Di Maio propone un patto con il PD per le elezioni… del 2021) Playhitmusic - - hassan_riccardo : @damianodstefano @GuidoCrosetto Non facciamo tenerezza, facciamo ridere, un Di Maio che va in Libia ( in piena guer… - gigicoz : RT @carlakak: Davide Casaleggio propone il terzo mandato per i Sindaci 5Stelle. Virginia Raggi verso la strameritata ricandidatura a Sindac… - Ilconservator : RT @gustinicchi: M5S SERVO DEL CAPITALE FINANZIARIO 'stamane i giornali danno notizia che Di Maio propone un’alleanza strategica con il Pd… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio propone Di Maio propone un patto con il PD per le elezioni… del 2021 next Di Maio propone un patto con il PD per le elezioni… del 2021

In un’intervista rilasciata a Luca De Carolis sul Fatto Quotidiano Luigi Di Maio oggi propone un patto con il Partito Democratico per le elezioni comunali del 2021, saltando così la tornata delle regi ...

In marcia verso l’election day/4 - Il laboratorio marchigiano tra Pd e M5s che non è mai nato

Crimi sbatte la porta: "Non c’è alcuna alleanza strutturale". Il centrodestra è davanti in tutti i sondaggi e può vincere una regione ormai ex "rossa" La cosa curiosa è che, per una volta, il reggente ...

In un’intervista rilasciata a Luca De Carolis sul Fatto Quotidiano Luigi Di Maio oggi propone un patto con il Partito Democratico per le elezioni comunali del 2021, saltando così la tornata delle regi ...Crimi sbatte la porta: "Non c’è alcuna alleanza strutturale". Il centrodestra è davanti in tutti i sondaggi e può vincere una regione ormai ex "rossa" La cosa curiosa è che, per una volta, il reggente ...