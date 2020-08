Balcone In Musica arriva a settembre a Nettuno (Di domenica 23 agosto 2020) La VII edizione del Festival Balcone In Musica, a causa delle nuove norme sanitarie, si svolgerà eccezionalmente al Teatro Studio 8 di Nettuno il 4 e il 5 settembre Dopo sei edizioni realizzate dal suggestivo Balcone di Piazza Colonna a Nettuno, in provincia di Roma, il festival “Balcone in Musica” si evolve per venire incontro… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Serata dedicata alla «Liguria, terra di cantautori» oggi alle 21 a Loano con l’esibizione di Elena Buttiero (piano), Marta Delfino (voce) e Ferdinando Molteni (voce e chitarra). E’ l'ultimo appuntamen ...

"Cingoli estate musica", via alla quinta edizione ... Novità il concerto all’alba (alle 5.30), domenica, nell’area del Balcone delle Marche, con il duo chitarra-contrabbasso Michele Campana e Mattia ...

