Una vita anticipazioni prima serata rete 4 | Liberto colto in flagrante | Genoveva non sbaglia un colpo

Cosa succederà nelle due lunghe puntate di Una vita in onda oggi 22 agosto 2020 su rete 4? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap, o meglio dei due episodi lunghi che ci aspettano oggi in prime time. Vedremo l'episodio 1035 e l'episodio 1036 e assisteremo anche a un clamoroso colpo di scena. Genoveva infatti riuscirà a sedurre Liberto che sarà scoperto da Casilda ma non solo…Anche Rosina vedrà il tradimento? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni che arrivano proprio dalla Spagna, ecco le ultime notizie per voi.

