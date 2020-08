UFFICIALE Colpo del Monza: arriva Colpani dall’Atalanta (Di sabato 22 agosto 2020) Il Monza prosegue negli investimenti in vista del prossimo campionato di Serie B: preso il giovane Colpani Nuovo Colpo del Monza in vista del prossimo campionato di Serie B. Il club di Berlusconi e Galliani ha chiuso la trattativa con l’Atalanta per il centrocampista Andrea Colpani. A comunicarlo, la stessa società lombarda con una nota UFFICIALE. «Il mercato estivo del Monza si arricchisce di un rinforzo giovane e già esperto di serie B: Andrea Colpani è biancorosso. Il giocatore è stato acquisito a titolo temporaneo biennale dall’Atalanta, con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Brescia l’11 ... Leggi su calcionews24

Il Monza mette a segno un altro colpo per la Serie B: arriva il giovane Colpani dall’Atalanta in prestito biennale con opzione. Il Monza non si ferma e non ha intenzione di fermarsi. Gytkjaer, Maric, ...

