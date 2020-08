Scontro tra le Regioni per altri possibili lockdown in vista del boom di contagi (Di sabato 22 agosto 2020) I dati sul Coronavirus preoccupano De Luca pronto a chiedere al governo la chiusura dei confini della Campania a fine mese. Immediate le repliche di Bonaccini e Toti, contrari. Il governatore della Regione Campania De Luca fa sapere che a fine mese verrà deciso se chiedere o meno al governo di limitare la mobilità tra … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Fontana3Lorenzo : Nelle acque greche continua a salire la tensione tra la flotta greca e quella turca. Il silenzio dell'Europa, che n… - Open_gol : Il tema di un’eventuale chiusura tra regioni è già sul tavolo di molti presidenti - CarloCalenda : Perché siamo stati allevati ed educati a considerare la politica come uno scontro tra il bene assoluto e il male as… - elsayedelgendy3 : RT @francescagraz1: È stata Merkel a offrire ieri, possibilità di curare in Germania l'oppositore russo. Il caso rischia di diventare un nu… - MariellaLoi : RT @TwittGiorgio: Virus, tensione tra le Regioni. Scatta la guerra del lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Scontro tra moto tra Loano e Pietra Ligure, quattro feriti IVG.it Scontro tra le Regioni per altri possibili lockdown in vista del boom di contagi

I dati sul Coronavirus preoccupano De Luca pronto a chiedere al governo la chiusura dei confini della Campania a fine mese. Immediate le repliche di Bonaccini e Toti, contrari. Il governatore della Re ...

Roma, troppa folla e niente vigilanza: il mercato di Porta Portese verso la chiusura

Il mercato di Porta Portese a Roma, uno dei più grandi d'Europa, rischia di chiudere per l'impossibilità di fare rispettare le norme anti coronavirus. Dalla riapertura in seguito al lockdown, infatti, ...

I dati sul Coronavirus preoccupano De Luca pronto a chiedere al governo la chiusura dei confini della Campania a fine mese. Immediate le repliche di Bonaccini e Toti, contrari. Il governatore della Re ...Il mercato di Porta Portese a Roma, uno dei più grandi d'Europa, rischia di chiudere per l'impossibilità di fare rispettare le norme anti coronavirus. Dalla riapertura in seguito al lockdown, infatti, ...