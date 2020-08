Rocksteady Studios: ecco la risposta alle recenti accuse (Di sabato 22 agosto 2020) Lo scandalo che ha travolto Rocksteady Studios continua con la loro risposta alla lettera del 2018 e alle accuse di abusi Come ormai sappiamo da alcune settimane il nuovo videogioco di Rocksteady Studios sarà Suicide Squad: Kill the Justice League. Se per un momento mettiamo da parte Arkham VR, si tratta del loro primo videogioco tradizionale in cinque anni. Un silenzio radio che già da solo preannunciava l’arrivo di qualcosa di interessante, ma non tutti si sarebbero aspettati i problemi che sono recentemente venuti a galla. La compagnia è infatti stata accusata di non aver adeguatamente risposto a svariati problemi legati ad abusi sessuali, che avrebbero agevolato un ambiente ostile per donne e transgender. La risposta di ... Leggi su tuttotek

