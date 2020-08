Riecco Robben, l’olandese torna in campo un anno (Di sabato 22 agosto 2020) Nel luglio 2019 Arjen Robben aveva dato l'addio al calcio dopo una carriera costellata da vittorie. L'olandese ha sfiorato il mondiale nel 2010 e alzato una Champions nel 2013 con il Bayern Monaco. Il calcio però è una parte fondamentale della vita dell'ex Real Madrid che un anno dopo ci ha ripensato scegliendo di giocare ancora.Robben DI NUOVO IN campo UN anno DOPOcaption id="attachment 1010701" align="alignnone" width="300" Robben (Twitter Groningen)/captionIl 27 giugno 2020 infatti Robben ha annunciato il suo ritorno al Groningen, club che lo aveva lanciato 20 anni fa nei professionisti. Una scelta di cuore quella dell'olandese che dopo numerosi allenamenti ha respirato nuovamente il clima partita scendendo in campo mezz'ora durante ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Riecco Robben, l'olandese torna in campo un anno - -

Ultime Notizie dalla rete : Riecco Robben Riecco Robben, l’olandese torna in campo un anno ItaSportPress